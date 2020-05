Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

È cominciata oggi in Italia la cosiddetta fase 2, con il ritorno al lavoro di circa 4,4 milioni di persone. È possibile visitare i propri congiunti senza uscire dalla regione, oltre a fare passeggiate, correre e andare in bicicletta da soli o con figli minorenni.

Secondo un rapporto realizzato dall’Istat e dall’Istituto superiore di sanità, a marzo i decessi in Italia sono aumentati del 49,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Nella provincia di Bergamo l’aumento è stato del 568 per cento. Nel periodo tra il 20 febbraio e il 31 marzo ci sono stati 25.354 decessi in più, di cui solo 13.710 attribuiti ufficialmente al covid-19.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che sarà aumentata la quota di donne nel comitato tecnico-scientifico e nella task force per la ripartenza guidata da Vittorio Colao.

L’azienda italiana Takis ha annunciato che la prima fase della sperimentazione sui topi di un vaccino contro il coronavirus, effettuata presso l’istituto Spallanzani, ha dato esito positivo. La sperimentazione sugli esseri umani dovrebbe cominciare dopo l’estate. L’istituto ha però precisato che è troppo presto per fare ipotesi sull’efficacia del vaccino.