Trump attacca la Cina e difende chi protesta contro il distanziamento

Nella stessa intervista in cui ha detto che le morti per covid-19 negli Stati Uniti potrebbero arrivare almeno a centomila, il presidente Donald Trump ha ribadito di essere favorevole alla riapertura delle attività economiche. In alcuni casi, ha detto il presidente, i governatori non lo stanno facendo abbastanza in fretta. Ha fatto riferimento alla Virginia, governata dai democratici.

La maggior parte degli esperti pensa il contrario, cioè che il paese non sia pronto per il tipo di riapertura che si sta prospettando. I meno pronti sono proprio alcuni degli stati che hanno fatto ripartire l’economia per primi, come quelli del sud. Il 1 maggio è stato il secondo giorno con più contagiati dall’inizio dell’emergenza (circa 36mila). Anche se le zone che hanno sofferto di più nelle prime settimane (come New York) hanno superato la fase peggiore, il virus si sta diffondendo in zone finora meno toccate, e in molti stati che non hanno le risorse sanitarie per affrontare un’eventuale emergenza.

Dal 28 aprile i morti sono in calo, ma restano comunque più di mille al giorno. Al momento i casi accertati nel paese sono 1,2 milioni, i morti 68mila.

Secondo molti commentatori, nell’intenzione di Trump di usare l’emergenza coronavirus a fini politici rientrano anche gli attacchi dell’amministrazione contro il governo cinese, accusato non solo di aver nascosto per molto tempo la gravità del problema (tesi condivisa da molti funzionari di vari paesi) ma anche di aver creato il virus in laboratorio. Quest’ultima accusa sembra infondata, e finora sembra essere stata smentita anche dall’intelligence statunitense.

Inoltre Trump ha espresso di nuovo sostegno alle persone che in alcuni stati, in particolare in Michigan, manifestano contro le misure di distanziamento sociale. Secondo la governatrice dello stato, Gretchen Whitmer, alcuni dei manifestanti esibivano bandiere della confederazione sudista e svastiche. Alcuni di loro sono entrati nell’edificio che ospita il parlamento statale imbracciando armi da fuoco. Il 3 maggio Whitmer ha esteso fino al 15 maggio le misure di distanziamento sociale.