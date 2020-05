In fila per comprare alcolici in India

File lunghe un chilometro, intervento degli agenti di polizia e saracinesche abbassate in tutta fretta. È quello che è successo davanti ad alcuni negozi di alcolici in India, che il 4 maggio hanno riaperto per la prima volta dopo quaranta giorni. La terza fase del lockdown decisa dal governo, che durerà fino al 17 maggio, prevede infatti l’allentamento delle misure di sicurezza. Centocinquanta negozi di alcolici gestiti dal governo hanno ricevuto l’autorizzazione per aprire tra le 9 di mattina e le 18,30 del pomeriggio a Delhi, così come molti altri esercizi in tutto il paese. In diversi casi le file sono cominciate già all’alba e gli agenti hanno dovuto intervenire per far rispettare le distanze di sicurezza.