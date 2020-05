Le sfide delle donne nel mondo arabo

Nei paesi arabi già segnati da instabilità socioeconomiche e da prolungate crisi umanitarie, le conseguenze della pandemia di covid-19 colpiranno duramente le persone più vulnerabili ed emarginate, in particolare le donne e le ragazze. In un articolo su Al Jazeera, Lina Abirafeh , direttrice dell’Arab institute for women dell’American university di Beirut, descrive le sfide e le minacce principali per le donne della regione.

Innanzitutto metà delle 84 milioni di donne arabe non ha una connessione a internet e il tasso di alfabetizzazione è al 67 per cento. Questo significa che per le donne è molto più difficile avere informazioni accurate sul virus per prepararsi a rispondere nel modo migliore. Inoltre per molte di loro “una quarantena sicura è un lusso”. Come hanno denunciato diverse ong libanesi, per esempio, nel mese di marzo le violenze contro le donne sono raddoppiate. L’allarme è stato confermato anche da Un Women, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di uguaglianza di genere: un rapporto pubblicato ad aprile nota che “pochi paesi arabi documentano in modo efficace i tassi di violenza domestica, quindi la portata reale di questa violenza e le sue conseguenze potrebbero restare ignote”.

Alcuni rischi riguardano poi delle categorie specifiche di donne, prosegue Abirafeh. Le lavoratrici domestiche, per esempio, devono fare i conti con le misure imposte per contenere la pandemia in diversi paesi, che da un lato possono compromettere le loro entrate, e dall’altro le relegano in casa esponendole ad abusi sessuali, fisici e psicologici e al rischio di essere sfruttate. La sopravvivenza delle rifugiate, invece, è messa ulteriormente a repentaglio dalla mancanza di fondi e di assistenza, mentre nelle zone di conflitto, come in Siria e nello Yemen, sono colpite le attività informali e di cura svolte dalle donne all’interno delle comunità.