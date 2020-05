L’Italia riparte tra entusiasmo e difficoltà

Da Milano a Venezia, da Roma a Torino, un video pubblicato dal Guardian mostra le strade delle città italiane nel primo giorno della fase due. Molte persone festeggiano la fine delle norme più strette di quarantena, in vigore in molte zone del paese da più di due mesi. Altre prendono un caffè al bar. Le misure di distanziamento fisico sono ancora in vigore nel paese, e il video mostra come ci si comincia a organizzare anche sui mezzi pubblici.