Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Ieri, nel primo giorno della cosiddetta fase 2, le forze dell’ordine hanno multato 3.691 persone per aver violato le regole sugli spostamenti e ne hanno denunciate 98 per false dichiarazioni e undici per violazione della quarantena. Ventitré esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.

Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità in Europa, ha dichiarato che l’istituto sostiene la strategia scelta dall’Italia per la riapertura e il rafforzamento del suo sistema sanitario.

L’avvocatura dello stato, per conto del governo, ha rinunciato alla procedura urgente nel suo ricorso al Tar di Catanzaro contro un’ordinanza della regione Calabria che dispone la riapertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. Il ricorso sarà esaminato il 9 maggio.

Nell’ultima settimana sono arrivate circa 30mila chiamate al numero verde di supporto psicologico messo a disposizione dal ministero della salute e dalla protezione civile durante l’emergenza covid-19. Il numero (800833833) è attivo dalle 8 alle 24.