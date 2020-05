Le notizie di stamattina sul coronavirus

Secondo un report interno della Casa Bianca, i morti giornalieri per covid-19 negli Usa toccheranno quota tremila entro il 1 giugno. Quasi il doppio degli attuali 1.750. Si prevedono circa 200mila casi ogni 24 ore, rispetto ai circa 25mila odierni ( Nyt ). Secondo uno studio dell’università di Washington a causa dell’allentamento del lockdown circa 135mila americani potrebbero morire per l’epidemia entro l’inizio di agosto, quasi il doppio delle precedenti proiezioni ( Reuters ).

Nel mirino L’Oms ha smentito l’esistenza di prove su una possibile creazione di covid-19 in un laboratorio cinese ( Repubblica ). Secondo un report interno, la Cina potrebbe affrontare un’ondata crescente di ostilità che aumenterebbe gli attriti con gli Stati Uniti, scrive Reuters . Intervistato da Repubblica il ministro della difesa Lorenzo Guerini mette in guardia dalle tensioni geopolitiche sollevate dall’epidemia.

Passo in avanti? Gli scienziati dell’università di Utrecht in Olanda hanno creato un anticorpo monoclonale in grado di sconfiggere il nuovo coronavirus in laboratorio ( Bloomberg ).

Numeri Sono 3 milioni e 559mila le persone colpite dal coronavirus a livello globale. I deceduti invece sono 249.520. In Russia i nuovi contagi sono stati 10.581 in un solo giorno ( Ansa ). Nel paese la diffusione del virus continua ad accelerare, scrive Internazionale .

Insieme Almeno 40 paesi e numerosi donatori privati hanno annunciato uno sforzo economico di più di 8 miliardi di dollari per finanziare la ricerca sul vaccino contro il covid-19. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione europea (Bbc).

In aiuto? L’Olanda intende porre una serie di condizioni per dare il via libera all’utilizzo del Mes per sostenere gli stati colpiti dagli effetti della pandemia (La Stampa). Oggi la corte costituzionale tedesca pubblicherà il suo verdetto sul Quantitative easing della Bce, messo in campo per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria (Bloomberg).

Misure e strategie In Francia, Germania e Spagna i leader sindacali, le forze politiche e l’opinione pubblica stanno esortando i governi a non allentare con troppa rapidità le misure restrittive, scrive il Ft. Mercoledì il parlamento spagnolo voterà l’estensione dello stato di emergenza (El País). Il governo britannico ha iniziato a testare l’app per il contact tracing nell’isola di Wight (Bbc).

Paziente zero? Un uomo a cui è stata diagnosticata la polmonite in Francia il 27 dicembre aveva probabilmente contratto il coronavirus, secondo il suo medico. Significherebbe che la malattia è arrivata nel paese un mese prima rispetto a quanto finora accertato (Bbc).