Nel Regno Unito l’epidemia ha fatto più vittime che in Italia

In base ai nuovi dati pubblicati dall’ Ufficio per le statistiche nazionali , il Regno Unito è il paese europeo dove il nuovo coronavirus ha provocato la morte di più persone. Oltre settemila decessi sono stati aggiunti al conteggio dei casi in Inghilterra e nel Galles in cui il certificato di morte menziona il covid-19. Secondo un calcolo della Reuters , considerando anche la Scozia e l’Irlanda del Nord, il totale è arrivato così a 32.313, superando quello dell’Italia (29.029) che finora era il paese con più vittime in Europa.

Molti esperti avvertono di non attribuire troppo peso ai confronti tra i paesi, dato che sono frutto di metodologie statistiche diverse, e suggeriscono che la differenza tra i tassi di mortalità registrati dall’inizio dell’epidemia rispetto allo stesso periodo negli anni precedenti potrebbe essere un indicatore più realistico.

In base a questo conteggio, nel Regno Unito le vittime dell’epidemia potrebbero essere ancora di più: in Inghilterra e nel Galles fino al 27 aprile sono morte 33.593 persone in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni, mentre il covid-19 è menzionato come causa di morte solo in 27.365 casi.

Le cifre pubblicate dall’Ufficio per le statistiche nazionali mostrano che l’aumento dei decessi negli ospedali ha cominciato a rallentare, mentre nelle case di riposo, dove si concentra il 22,5 per cento delle vittime, il picco non è ancora stato raggiunto.