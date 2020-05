In Spagna si valuta la didattica mista e un massimo di 15 alunni per classe

Il ministero dell’Istruzione spagnolo e le regioni autonome stanno prendendo in considerazione la possibilità di una didattica mista, cioè divisa tra studenti che vanno in aula e altri che seguono le lezioni online. Intanto il settore dell’istruzione chiede maggiori risorse.

Per il nuovo anno accademico si pensa di stabilire un massimo di 15 alunni per classe. Attualmente in alcune regioni possono essere fino a 28, mentre nelle scuole superiori fino a 40. “Non ci saranno fondi per aumentare l’organico e ampliare gli spazi, quindi l’ipotesi più probabile è una didattica mista con le presenze in aula alternate tra mattina e pomeriggio o a giorni alterni, e il resto fatto da casa”, spiega El País.

Questo modello non sarà uguale dovunque. Le piccole comunità rurali che contano pochi alunni continueranno a funzionare come fino a oggi, senza dover ricorrere alle lezioni online. Il problema sarà riuscire a organizzare la didattica nei centri urbani.

La premessa con cui lavorano le autorità educative è che a meno che non si arrivi a una svolta radicale nella lotta al virus, a settembre le misure di distanziamento sociale continueranno a essere rigide. “La differenza è che al contrario dell’inaspettata chiusura di marzo, ora ci sarà tempo per preparare le attività online e fornire a tutti gli alunni che ne avranno bisogno gli strumenti necessari per seguire le lezioni. Inoltre, la didattica mista permetterà un contatto regolare tra docenti e alunni”, dichiara un portavoce del ministero dell’Istruzione.

In contrapposizione a questa visione ottimistica, c’è chi sostiene che la mancanza di una routine di questi mesi potrebbe portare molti alunni ad allontanarsi dalla scuola, alimentando l’assenteismo e l’abbandono scolastico.