Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

Qe, la Germania chiede chiarimenti

La corte costituzionale federale della Germania ha stabilito che il programma di acquisti dei titoli di Stato della Bce non finanzia gli Stati e rispetta il divieto del Trattato contro la monetizzazione dei debiti pubblici nazionali. La corte, però, accoglie il ricorso di alcuni accademici ed economisti tedeschi sulla possibilità che il quantitative easing abbia violato il mandato della Bce (Il Sole 24 Ore). La Bundesbank ha tre mesi di tempo per chiarire sul programma mentre Berlino si muoverà per fare in modo che la Bce attui la verifica. Ma la Commissione europea difende le prerogative della Bce e afferma “il primato della legge europea perché le decisioni della Corte Ue sono vincolanti su tutte le corti nazionali” (Bloomberg).

“Berlino ha perso fiducia nell’Europa” commenta Romano Prodi intervistato dalla Stampa.

La risposta Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha detto di essere certo che “un chiarimento avverrà in tempi rapidi e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica” (Reuters). Ma intanto la frattura mette a rischio l’aiuto di Lagarde all’Italia (HuffPost). In picchiata Secondo Eurostat a marzo i prezzi della produzione industriale sono diminuiti dell’1,5% nell’area euro e dell’1,4% nell’Unione europea, rispetto al mese di febbraio (Ansa). Proviamoci Sono cominciati ieri i negoziati, in videoconferenza, tra Stati Uniti e Regno Unito per un accordo di libero scambio post Brexit (Bbc). Slitta invece di alcune settimane la discussione all’interno della Commissione europea sul Recovery fund.

Triste primato

Il Regno Unito con 29.427 morti ha superato l’Italia per numero di decessi dovuti nuovo coronavirus ed è diventato così il paese in Europa con il maggior numero di morti (Guardian). L’epidemiologo dell’Imperial College di Londra, Neil Ferguson, si è dimesso dall’incarico di consulente di Downing street. Secondo il Telegraph avrebbe violato le regole del distanziamento sociale in due occasioni. Pensare al futuro Il comitato britannico per il cambiamento climatico ha inviato una lettera al primo ministro Boris Johnson per chiedere che i fondi per la ripresa vadano solo a quelle aziende che ridurranno le emissioni di Co2 per evitare che una crisi climatica abbia effetti ancora peggiori della pandemia (Bbc). In trincea Secondo i dati del ministero della salute più del 70% dei nuovi casi di contagio registrati in Spagna nelle ultime 24 ore sono operatori sanitari (El País). A ritroso Un gruppo di medici francesi ha rianalizzato i campioni di saliva di 24 persone ricoverate per polmonite tra dicembre e gennaio in due ospedali vicini a Parigi e ne ha trovato uno positivo al covid-19 già il 27 dicembre (Bbc). Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che le scuole riapriranno progressivamente da lunedì 11 maggio (Agi).

Fronte italiano

Secondo gli ultimi dati della Protezione civile sono 236 le vittime del nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 29.315. Rallentano i contagi: +1.075 (La Stampa). Il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala afferma che il tasso di contagio nella regione è ora di 0,75, inferiore alla media italiana di 0,80 (Corriere). Decreto di maggio Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in videoconferenza i sindacati per discutere del nuovo decreto da 55 miliardi (Rai News). La ministra del lavoro Nunzia Catalfo proporrà la possibilità per i contratti collettivi aziendali e territoriali di prevedere una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Una quota delle ore sarebbe convertita in percorsi di formazione (Ansa). Fase 2 Conte intervistato dal Fatto Quotidiano sarebbe favorevole ad accogliere alcune richieste delle regioni che stanno trattando con il governo per poter riaprire in anticipo alcune tipologie di attività (Il Sole 24 Ore). Silvio Berlusconi, in prima pagina sul Giornale, presenta il suo piano per una riapertura controllata: “Niente statalismo, più liberismo”. Prima la salute “Ho chiesto più di 3 miliardi di euro nel decreto maggio per dare più forza al nostro Servizio sanitario” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza (Repubblica). Intanto però la Lombardia si prepara ad aprire ai test sierologici a pagamento in strutture e aziende private (Fanpage). Il sequestro La guardia di finanza di Savona ha sequestrato altre 25 mila mascherine riconducibili alla Only Italia logistic, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. La procura indaga tra l’altro per ricettazione, frode nell’esercizio del commercio e violazioni alla legge doganale (Ansa).

Trump nel caos

You are fired La Casa Bianca sarebbe pronta a sciogliere la task force per il coronavirus guidata dall’immunologo Anthony Fauci entro la fine di maggio nonostante ogni giorno si registrino oltre mille morti e più di 20mila nuovi contagi (Bbc). Intanto il genero e consigliere del presidente Jared Kushner ha creato una nuova task force di giovani, e secondo il Nyt inesperti, volontari per gestire la distribuzione dei dispositivi di protezione medici. Parola alla scienza Anthony Fauci ha smentito le accuse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del segretario di stato Mike Pompeo secondo i quali il covid-19 sarebbe stato prodotto nei laboratori in Cina: “Le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione secondo cui il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente” (Cnn).

Orizzonti

Aerei a terra A marzo, secondo l’Istat, sono stati cancellati due voli su tre e i passeggeri sono diminuiti dell’85%, passando da circa 14 milioni a poco più di 2 milioni, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A causa del confinamento, da poco meno di 460mila passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti italiani di domenica 23 febbraio si è passati ai 6.800 di domenica 29 marzo (Sky TG24).

Good Morning Italia cura ogni giorno una newsletter di informazione dall’Italia e dal mondo. La newsletter è inclusa nell’abbonamento a Internazionale, oppure ci si può iscrivere qui.