Il futuro incerto di Airbnb

Airbnb, l’azienda che mette in contatto i proprietari di casa con le persone che cercano un alloggio temporaneo, ha licenziato il 25 per cento dei suoi dipendenti, cioè 1.900 persone. Nelle ultime settimane la decisione di quasi tutti i paesi di imporre il blocco delle attività economiche ha messo in ginocchio il settore del turismo, a cominciare dalle compagnie aeree low cost e dai servizi come Airbnb.

“Tantissime prenotazioni fatte dagli utenti di Airbnb sono state cancellate in tutto il mondo, ed è chiaro che la ripresa degli spostamenti e del turismo sarà molto lenta nella maggior parte dei paesi”, spiega The Verge. Secondo i dirigenti dell’azienda, nel 2020 gli introiti saranno la metà rispetto a quelli degli anni scorsi. Secondo il sito The Information, i tagli al personale dovrebbero consentire all’azienda di risparmiare circa 500 milioni di dollari all’anno.

CityLab spiega che per andare incontro alle persone che avevano fatto prenotazioni, l’azienda ha cambiato la sua politica sulla cancellazione, e per compensare i padroni di casa ha messo a disposizione un fondo di 250 milioni di dollari. Questo permetterà ad Airbnb di conservare un rapporto con i suoi utenti, ma è difficile dire se l’azienda riuscirà a sopravvivere al virus.

Soprattutto considerato che la maggior parte degli introiti arriva dalle prenotazioni nelle grandi città, che generalmente sono anche le aree più colpite dal virus e dove le amministrazioni saranno più caute sulla riapertura delle attività e sulla ripresa del turismo. La presenza di Airbnb potrebbe invece aumentare nelle zone rurali, anche considerando che per molto tempo gli spostamenti tra i paesi saranno ridotti e molte persone che vivono in città opteranno per soggiorni in luoghi più facili da raggiungere.

“Inoltre molti esperti pensano che quando le attività e gli spostamenti torneranno alla quasi normalità a beneficiarne potrebbero essere gli hotel più che servizi come Airbnb. Questo perché le strutture alberghiere possono garantire condizioni igieniche migliori”.