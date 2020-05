In Iran tornano ad aumentare i contagi

Con 1.680 nuovi contagi, il 6 maggio l’Iran ha superato la soglia dei centomila casi di covid-19 dall’inizio della diffusione del virus nel paese a metà febbraio. “Stiamo assistendo a un aumento delle infezioni negli ultimi tre o quattro giorni”, ha detto in una conferenza stampa Kianoush Jahanpour, portavoce del ministero della salute.

Secondo Jahanpour questa tendenza dipende dalla minore attenzione al distanziamento sociale da parte della popolazione nelle ultime due settimane e in particolare dalla ripresa degli spostamenti tra le città. Dall’11 aprile le autorità avevano allentato alcune delle misure imposte per contenere il virus e avevano consentito un graduale ritorno al lavoro per sostenere un’economia già fortemente provata dalle sanzioni statunitensi. Inoltre le moschee nelle zone considerate meno a rischio erano state riaperte. Ma un rapporto pubblicato dal parlamento il 14 aprile, che denunciava la risposta lenta del governo, aveva avvertito della possibilità di una “seconda ondata”.

Il 2 maggio era stato registrato il numero più basso di contagi dal 10 marzo, ma nei giorni seguenti la curva ha cominciato a risalire. Nelle ultime ventiquattr’ore ci sono state 78 vittime, che portano il numero totale di decessi a 6.418. Alcuni esperti dentro e fuori dall’Iran hanno sollevato dei dubbi sui dati forniti dal governo, sostenendo che le vittime reali del virus potrebbero essere molte di più. Secondo il rapporto del parlamento sarebbero addirittura il doppio.