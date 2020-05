Il punto sul coronavirus in Italia

Il 6 maggio, alle ore 18, la protezione civile ha presentato il bollettino sulla diffusione del nuovo coronavirus (Sars-cov-2) in Italia.

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

La Commissione europea ha stimato che nel 2020 il pil italiano diminuirà del 9,5 per cento, mentre il rapporto tra debito e pil salirà al 158,9 per cento. Nel 2021 è prevista una crescita del pil del 6,5 per cento.

La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha annunciato che è allo studio un buono di mobilità alternativa fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini. L’obiettivo è evitare affollamenti sui mezzi pubblici.

Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha annunciato che i medici di base della regione potranno prescrivere ai loro pazienti i test sierologici per rilevare il covid-19. In caso di presenza degli anticorpi del virus, i pazienti saranno sottoposti a tampone per capire se sono ancora positivi.

Sarà presto in commercio un test della saliva in grado di rilevare il covid-19 in un tempo compreso fra i tre e i sei minuti. Il Test rapido salivare (Trs) è stato messo a punto a Varese dall’Azienda sanitaria territoriale dei sette laghi e dall’università dell’Insubria.