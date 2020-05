Il governo spagnolo proroga lo stato di allerta con una maggioranza inedita

Il 6 maggio il parlamento spagnolo ha approvato la quarta proroga dello stato d’allerta, dichiarato dal governo il 14 marzo per affrontare l’epidemia di coronavirus. Il premier socialista Pedro Sánchez ha chiesto e ottenuto la possibilità di limitare la libertà di movimento fino al 26 maggio, avvertendo che il paese non è ancora fuori pericolo e che abbassare la guardia sarebbe un grave errore.

Rispetto alle altre votazioni, però, c’è stata una novità sostanziale. La proroga è stata approvata grazie al sostegno di Ciudadanos, un partito di centrodestra che non fa parte della coalizione di governo e che anzi finora è stato fortemente critico nei confronti di Sánchez.

La coalizione tra il Partito socialista e il partito di sinistra Unidas podemos non dispone della maggioranza in parlamento, ma finora aveva potuto contare sull’astensione della Sinistra repubblicana della Catalogna (Erc) oltre che sul sostegno di altri partiti regionali. Stavolta però Erc ha deciso di votare contro, allineandosi agli altri partiti indipendentisti catalani che criticano la gestione troppo centralista della crisi da parte di Sánchez e preferirebbero che le comunità autonome fossero lasciate libere di decidere la loro strategia.

Secondo El País però è presto per dire se questa svolta prelude a un riorientamento duraturo degli schieramenti politici, dato che sulla questione più importante tra quelle che attendono il governo, l’approvazione della legge di bilancio, Ciudadanos è molto più lontana di Erc dalle posizioni della coalizione.

A differenza che nella maggior parte dei paesi europei, dove la pandemia ha convinto i partiti ad abbassare i toni e a cercare di collaborare, in Spagna il clima politico arroventato dalla crisi in Catalogna non si è mai stemperato. Durante il dibattito sulla proroga il leader del Partito popolare, Pablo Casado, ha adottato toni simili a quelli usati dall’estrema destra di Vox, accusando Sánchez di voler sospendere la democrazia e avvertendolo che presto potrebbe dover rispondere in tribunale delle sue scelte.

La Spagna è uno dei paesi più colpiti in Europa con oltre 220mila casi accertati, ma i contagi giornalieri sono in calo e dal 4 maggio alcune restrizioni sono state allentate.