In alcune zone della Danimarca il virus è sparito

In alcune zone della Danimarca il nuovo coronavirus sembra essere ormai scomparso, riferisce Politiken. Nell’ospedale dello Jutland meridionale, per esempio, è rimasto un solo paziente in terapia intensiva e l’ultimo ricovero risale al 14 aprile.

Secondo lo Statens serum institut, nell’ultima settimana in 24 dei 98 comuni danesi non è stato registrato nemmeno un nuovo caso. Si tratta soprattutto di aree rurali, mentre a Copenaghen e nelle altre città i positivi sono ancora relativamente frequenti. Secondo i medici la minore densità di popolazione è un fattore importante, ma anche il tempo caldo e soleggiato di aprile potrebbe aver contribuito.