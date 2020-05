Prove di apertura in Maghreb

Nell’ultima settimana la Tunisia e l’Algeria hanno cominciato ad allentare alcune misure in vigore da marzo per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Di fronte alle difficoltà economiche, il 4 maggio alcune attività sono state riaperte, ma le autorità mettono in guardia contro una possibile seconda ondata di contagi.

I paesi del Maghreb hanno imposto delle rigide restrizioni dall’inizio di marzo, quando sono stati registrati i primi positivi, persone provenienti dall’Europa. Dalla terza settimana di marzo le scuole e i negozi sono stati chiusi ed è stato imposto il confinamento.

Le autorità algerine hanno deciso di chiudere di nuovo diverse attività commerciali qualche giorno dopo l’apertura, perché non erano state rispettate le regole d’igiene e distanziamento sociale. Secondo l’Istituto nazionale di salute pubblica, l’Algeria ha registrato “un aumento del 27 per cento dei casi registrati” tra il 24 aprile, la data d’inizio del mese santo del Ramadan, e il 30 aprile.

In Marocco, dove finora sono stati registrati 5.505 casi di covid-19 e 183 morti, le misure di confinamento resteranno in vigore almeno fino al 20 maggio. In Tunisia i contagi sono 1.025 e 43 persone sono morte. Secondo la virologa Rim Abdelmalik “il distanziamento sociale ha contribuito a superare la crisi. Ma il medico Hanene Tiouiri Benaissa, esponente della commissione nazionale per la lotta contro il covid-19 e capo dei servizi per le malattie infettive all’ospedale pubblico Rabta, a Tunisi, avverte: “Abbiamo vinto la battaglia, ma non la guerra. Abbiamo frenato l’epidemia, ma c’è bisogno che ogni cittadino sia responsabile”.