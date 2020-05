Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

La bozza del decreto di maggio prevede alcune novità: la regolarizzazione di lavoratori stranieri con permessi temporanei di quattro mesi (braccianti, colf e badanti); l’estensione fino al 30 settembre del congedo straordinario per l’accudimento dei figli rimasti a casa per la chiusura delle scuole; l’estensione per altri tre mesi del blocco dei licenziamenti; un reddito di emergenza per tre mesi dai 400 agli 800 euro mensili.

In un’audizione alla commissione affari costituzionali della camera dei deputati, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha avvertito che se i contagi torneranno ad aumentare ci sarà un inasprimento delle misure di contenimento.

Il governo e la Conferenza episcopale italiana (Cei) hanno firmato a palazzo Chigi un protocollo che prevede la ripresa delle messe dal 18 maggio. Dovranno essere osservate alcune misure anticontagio.

Il Salone del libro di Torino si svolgerà online dal 14 al 17 maggio. È previsto un programma di eventi in streaming in cui sarà possibile interagire con gli ospiti italiani e internazionali.