L’Australia riapre in tre fasi

Il governo australiano l’8 maggio ha reso noto un piano in tre fasi per riaprire il paese entro luglio. Ogni stato e territorio deciderà i tempi per metterlo in pratica. Il piano sarà rivisto ogni tre settimane, ha detto il primo ministro Scott Morrison. In Australia sono stati registrati 6.900 casi di coronavirus e 97 persone sono morte.

Nella prima fase saranno permesse riunioni di non più di dieci persone, un massimo di cinque visitatori in casa, dieci invitati alle nozze e dieci partecipanti alle funzioni religiose. Si consiglia di continuare a lavorare da casa, ma si richiede a tutte le aziende di preparare un piano di sicurezza per il rientro dei dipendenti. Le scuole e i parchi riapriranno e nelle università sarà incoraggiato l’insegnamento individuale. Caffè e ristoranti potranno servire dieci clienti a volta, purché sia mantenuta la distanza di sicurezza. Parrucchieri e barbieri potranno riaprire ma dovranno registrare i clienti. Le palestre resteranno chiuse, ma fino a dieci persone potranno usare centri comunitari, palestre all’aperto e aree giochi. Gli spostamenti tra regioni potranno riprendere.

La seconda fase prevede di raddoppiare il numero di persone ammesse in ogni circostanza. Riapriranno le piscine, con alcune restrizioni. Cinema, gallerie, stadi e zoo potranno far entrare venti persone per volta, ma pub e locali resteranno chiusi.

La terza fase, ha spiegato Morrison, “diventerà chiara man mano che ci muoveremo attraverso le prime due”. Ma, secondo le previsioni, le condizioni di vita dovrebbero tornare più meno come prima della pandemia.