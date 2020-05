Il caso virtuoso della Costa Rica

La Costa Rica è uno dei paesi al mondo con meno morti da covid-19 ed è il paese latinoamericano con il tasso di mortalità più basso. “Come si spiega questa situazione?”, si chiede Bbc Mundo.

“Anche se non conosciamo del tutto i motivi che portano il virus a diffondersi in alcuni paesi più che in altri, ci sono alcuni elementi che vanno sottolineati”.