Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il consiglio della provincia autonoma di Bolzano ha approvato una legge che autorizza a spostarsi senza autocertificazione e consente la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri a partire dall’11 maggio. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha annunciato che il governo impugnerà il provvedimento.

In vista del primo fine settimana di riapertura a Roma, la polizia intensificherà già da stasera i controlli sulle strade per evitare tentativi di raggiungere le seconde case o le spiagge. Inoltre saranno rafforzati i controlli per evitare gli assembramenti nei parchi.

Secondo un rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss), il 20,4 per cento dei casi di covid-19 diagnosticati in Italia è asintomatico, mentre il 16,9 per cento ha sintomi seri e il 3,1 per cento ha sintomi critici.

Ieri 1.894 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 27 sono state denunciate per false dichiarazioni e quattro sono state denunciate per violazione della quarantena. Quarantatré esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.