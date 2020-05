Le notizie di stamattina sul coronavirus

I ministri delle finanze dell’eurozona si riuniscono oggi in videoconferenza per definire i dettagli degli strumenti comuni contro la crisi (Euractiv). Un’intesa tra i governi sulla linea di credito ad hoc del Meccanismo europeo di stabilità sembra vicina: ieri sera, la Commissione ha chiarito infatti che l’eventuale accesso al Pandemic crisis support comporterà esclusivamente un controllo sull’uso corretto dei fondi per spese legate all’emergenza e non sulle politiche macroeconomiche del paese (Il Sole 24 Ore).

Dettagli I ministri dell’eurogruppo dovranno comunque risolvere alcune questioni relative al “Mes sanitario”: il periodo di disponibilità della linea di credito e le procedure per chiuderla, così come il tasso di interesse e la maturità da applicare ai prestiti (Agi).