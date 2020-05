Cinquecento contagi in un impianto di lavorazione del pesce in Ghana

In Ghana un dipendente di uno stabilimento di lavorazione del pesce nella città costiera di Tema ha contagiato 533 suoi colleghi, ha reso noto il presidente Nana Akufo-Addo la sera del 10 maggio in un discorso in tv. Questo focolaio d’infezione ha fatto impennare i dati sul nuovo coronavirus nel paese. Negli ultimi giorni al bilancio dei contagi sono stati aggiunti 921 nuovi casi di covid-19 (inclusi quelli di Tema), alcuni dei quali risalgono alla fine di aprile ma non erano stati ufficializzati prima. In Ghana ora ci sono 4.700 malati, più che nella vicina Nigeria, che ha una popolazione di gran lunga superiore. I morti ghaneani sono stati 22.

Il Ghana è il paese africano dove sono stati effettuati più test, oltre 169mila, ha precisato Akufo-Addo, annunciando la proroga fino al 31 maggio delle misure di contenimento del virus, che prevedono il divieto di raduni in pubblico, e la chiusura di scuole e università. Preoccupano anche le carceri della capitale Accra, dove il virus si sta diffondendo tra i detenuti.