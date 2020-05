Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il 18 maggio 550 operatori della Croce rossa italiana (Cri) cominceranno a contattare i cittadini per formare un campione di 150mila persone per un’indagine sierologica sul covid-19. L’Istat ha precisato che “partecipare non è obbligatorio, ma è un bene per sé stessi e per l’intera comunità”. L’obiettivo è capire la reale incidenza del virus nella popolazione, verificando quante persone hanno sviluppato gli anticorpi.

Secondo le stime dell’Istat, a marzo l’indice della produzione industriale è calato del 28,4 per cento rispetto a febbraio, e del 29,3 per cento rispetto a marzo del 2019.

L’Ufficio studi di Confcommercio ha avvertito che 270mila imprese del commercio e dei servizi rischiano di chiudere definitivamente se le condizioni economiche non miglioreranno in tempi rapidi, con una riapertura piena entro ottobre.

Ieri 2.154 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti e 23 sono state denunciate per false dichiarazioni. Venti esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.