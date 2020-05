Le notizie di stamattina sul coronavirus

Exit strategy

Da questa settimana diversi paesi europei si avviano a un’uscita graduale dal confinamento per il coronavirus. Nel Regno Unito, primo in Europa con quasi 32mila vittime, Boris Johnson ha annunciato un piano in tre fasi per ripartire (Bbc). Si inizia oggi da manifattura e costruzioni mentre le scuole, i negozi e i locali pubblici dovranno aspettare giugno. Quarantena obbligatoria per chi rientra nel paese (Telegraph). Non ci stiamo Dalla raccomandazione a “stare a casa” Johnson è passato allo “stare in allerta”. Il cambio di tono non è piaciuto ai governi locali. Galles, Scozia e Irlanda del Nord annunciano di voler mantenere indicazioni più restrittive (Guardian). Déconfinement In Francia dopo due mesi le scuole iniziano a riaprire, lasciando alle famiglie la scelta sulla presenza in classe (Quartz). Nel paese le vittime sono 26.380, ma la situazione negli ospedali migliora.

Parigi “sorvegliata speciale” per la fase due (Huffington Post).

Aperti a metà La Spagna avvia oggi un allentamento delle restrizioni per circa metà della popolazione, ma non nelle grandi città (Reuters). Il governo sta mettendo a punto un reddito tra i 462 e i 1015 euro al mese (El Pais). Le vittime nel paese sono scese ai minimi dal 18 marzo (Rainews). Qui Berlino In Germania l’indice di contagio diffuso dall’Istituto Koch è risalito all’1,1, rendendo necessario “osservarne lo sviluppo con molta attenzione”(Bloomberg). A migliaia ieri sono scesi in piazza contro le misure di isolamento (Dw).

Contagio americano

La Casa Bianca ha avviato contatti informali con il Congresso per valutare nuove misure di stimolo per l’economia (Reuters). “La disoccupazione potrebbe salire oltre il 20 per cento”, ha detto ieri il segretario del tesoro Steven Mnuchin (Nyt). L’aggiornamento sulle richieste di sussidio arriverà giovedì. Intanto, scrive il Ft, milioni di americani rischiano di perdere l’assicurazione sanitaria.

Il virus fa emergere tutte le differenze nelle reti sociali fra Usa ed Europa (Ap).

Dopo la pandemia le nostre città potrebbero non essere più le stesse (Cnn).

Le cifre Sono 25.000 i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, per un totale di oltre 1,3 milioni secondo il bilancio della Johns Hopkins. Nello Stato di New York il personale in servizio nelle residenze per anziani sarà testato due volte a settimana (Nbc).

Seconda ondata?

A Seoul un’impennata di casi in un quartiere di locali notturni ha imposto un dietrofront sulle misure di distanziamento sociale (La Stampa). La Cina fa i conti con una nuova concentrazione di casi nella provincia nord-orientale di Jilin (Globe and Mail). Qui Mosca In Russia ieri si è avuto l’incremento massimo di casi nelle 24 ore, con 11 mila nuove infezioni, per un totale di 210mila contagi e 1.900 vittime. Ma per l’Oms la situazione “si sta stabilizzando” (Bloomberg). Bilancio globale Nel mondo si contano quattro milioni e 90mila contagi in 177 paesi. Quasi 281mila persone sono morte (Nyt).

Manovra antivirus

Potrebbe arrivare oggi sul tavolo del governo il decreto rilancio, una manovra da 55 miliardi con aiuti a famiglie e imprese (Sole 24 Ore). Tra le misure c’è un reddito di emergenza fino a 800 euro, un bonus per il personale sanitario e credito d’imposta per mettere in sicurezza le imprese (Corriere). Niente Irap a giugno e ristori a fondo perduto per le aziende senza liquidità (Sole 24 Ore). Tra i nodi ancora da sciogliere anche quello della regolarizzazione dei migranti: il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, intervistata dal Messaggero, propone rinnovi di tre mesi. Cronoprogramma Il tavolo regioni-governo, che si riunisce oggi, dovrebbe arrivare a un calendario di riaperture differenziate a seconda del territorio, a partire dal 18 maggio. “I governatori avranno linee guida”, assicura il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia (Ansa). Segnali positivi In Italia il numero di nuovi contagi (802) e di vittime (165) ieri è sceso ai livelli d’inizio marzo (Repubblica). Per 28 giorni di fila sono calati i ricoveri in terapia intensiva. La situazione migliora anche in Lombardia (Corriere). Gli italiani si sono mostrati responsabili, dice Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, a Repubblica.