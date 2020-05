La pandemia rischia di far aumentare le morti per cancro

I decessi per cancro potrebbero aumentare del 20 per cento a causa della pandemia di covid-19. È quanto emerge da uno studio preliminare, in attesa di pubblicazione su una rivista scientifica. I ricercatori stimano che nei prossimi 12 mesi in Inghilterra si potrebbero avere 6.270 decessi in più.

Prima della pandemia in un anno in Inghilterra morivano circa 31.300 persone con una nuova diagnosi di cancro. Le morti in eccesso avrebbero diverse cause. In alcuni casi sarebbero persone malate di cancro che si sono infettate con il Sars-cov-2, il virus che causa il covid-19. In altri casi si tratterebbe di persone a cui è stato diagnosticato il cancro in ritardo oppure che non hanno potuto fare la chemioterapia nei tempi stabiliti.

I ricercatori hanno analizzato i dati di otto ospedali nel Regno Unito e hanno rilevato una riduzione del 76 per cento delle segnalazioni di possibili casi di cancro da parte dei medici di medicina generale. Hanno anche osservato una riduzione del 60 per cento degli appuntamenti per la chemioterapia. Il calo delle segnalazioni e delle terapie potrebbe essere dovuto alla mancanza di risorse del sistema sanitario, dirottate per fronteggiare la pandemia, o alla volontà di non esporre i pazienti al rischio d’infezione da covid-19. Un’analisi dei dati negli Stati Uniti mostra un fenomeno analogo.

Alvina Lai, principale autrice dell’analisi, scrive in un articolo pubblicato sul British Medical Journal che i risultati indicano la possibilità che la risposta alla pandemia di covid-19 possa avere conseguenze, non intenzionali, negative per i pazienti con il cancro o con altri problemi di salute.