I sondaggi premiano i leader che hanno preso sul serio la pandemia

Nonostante un bilancio di almeno 250mila morti, finora l’epidemia sembra aver avuto un effetto positivo sulla popolarità della maggior parte dei leader mondiali, scrive l’Economist . Un sondaggio della Morning Consult ha preso in esame dieci presidenti e capi di governo e ha rilevato che in media il loro gradimento è salito di nove punti percentuali rispetto all’11 marzo, quando l’Oms ha dichiarato l’inizio della pandemia.

(The Economist)

La tendenza per cui le grandi crisi spingono la popolazione a “stringersi intorno alla bandiera” è ben nota agli studiosi, ma non è una garanzia. Se George W. Bush aveva avuto un clamoroso balzo di popolarità dopo l’11 settembre, la sua pessima gestione delle conseguenze dell’uragano Katrina nel 2011 aveva avuto l’effetto opposto.

Oggi i sondaggi sembrano premiare i leader che hanno preso sul serio il covid-19, scrive l’Economist. Gli effetti positivi si sono sentiti soprattutto in Australia, in Canada e in Germania, dove i tassi di mortalità sono stati bassi rispetto alla media dei paesi industrializzati. I leader che se la passano peggio invece sono tutti stati accusati d’incompetenza. Il Giappone è stato più colpito dal virus rispetto ad altri paesi asiatici, mentre i presidenti degli Stati Uniti, del Messico e del Brasile hanno tutti cercato di sminuire la minaccia dell’epidemia.

In ogni caso, avverte il settimanale, i sussulti di patriottismo si sono spesso rivelati effimeri, e le recessioni economiche possono costare care nei sondaggi.