Le moschee riaprono temporaneamente in Iran

Mohammad Qomi, direttore dell’Organizzazione per lo sviluppo islamico, ha specificato che le moschee saranno aperte per tre giorni per celebrare alcune notti del mese santo di Ramadan, ma saranno imposti rigidi protocolli di sicurezza. Non è ancora chiaro se resteranno aperte anche in seguito.

In più di 160 città considerate a basso rischio di contagio, le moschee e i centri religiosi avevano già riaperto all’inizio di maggio, ma la maggior parte sono rimasti chiusi da metà marzo. L’Iran ha consentito una riapertura graduale dall’11 aprile, per far ripartire un’economia già colpita dalle sanzioni statunitensi. Ma il 10 maggio le autorità hanno imposto di nuovo il lockdown nella regione di Abadan, nel sudovest del paese, dove era stato registrato un aumento dei casi. Nello stesso giorno sono saliti i contagi anche nella capitale Teheran e il 12 maggio con 48 nuove vittime il numero totale dei decessi è salito a 6.733. Nelle ventiquattr’ore precedenti sono stati registrati 1.481 nuovi contagi, che portano il numero totale dei casi a 110.767.