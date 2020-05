Uno speciale appuntamento radiofonico con Murakami

Lo scrittore giapponese Haruki Murakami realizzerà uno speciale programma radiofonico con l’intenzione di sollevare l’animo dei connazionali. “Spero che il potere della musica possa far dimenticare per un po’ le tristezze accumulate durante la pandemia”, ha detto.

Murakami, spiega la Reuters, farà ascoltare le sue canzoni preferite e parlerà con gli ascoltatori durante “Stay Home Special”, nome dato all’appuntamento che si terrà il 22 maggio.

“Murakami, da anni nella lista dei favoriti per il premio Nobel per la letteratura, ogni due mesi va in onda con un suo programma alla radio. È appassionato di jazz fin dall’adolescenza e quando era studente universitario aprì insieme alla moglie Yoko un jazz club e lo gestì per sette anni”.

In Giappone, le attuali misure di distanziamento sociale dovrebbero durare fino al 31 maggio, ma in alcune regioni le restrizioni potrebbero essere revocate anche prima.