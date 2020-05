Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Oggi in consiglio dei ministri è prevista l’approvazione del decreto rilancio, con misure da 55 miliardi di euro per contenere le conseguenze economiche dell’epidemia. Ci saranno anche norme per regolarizzare i lavoratori stranieri impiegati come braccianti, colf e badanti.

Dal 17 aprile il ministero dello sviluppo economico ha ricevuto in media 8.500 domande al giorno per accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In un’audizione davanti alla commissione cultura della camera dei deputati, la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha annunciato che gli alunni con gravi carenze potranno essere bocciati anche quest’anno. Sarà possibile ammettere gli alunni alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori al sei, in una o più materie. In questo caso sarà predisposto un piano individuale di recupero delle competenze non acquisite nella prima metà di settembre.

Il comitato tecnico-scientifico ha approvato un documento tecnico dell’Inail e dell’Istituto superiore di sanità contenente le linee guida per la riapertura dei parrucchieri. Prevede due metri di distanza tra una postazione e l’altra, prenotazione obbligatoria e numero limitato di clienti. Non si potranno mettere a disposizione della clientela giornali e riviste.