Nuovi provvedimenti contro il virus in alcune città cinesi

Il 13 maggio la città di Jilin, nel nordest della Cina, ha imposto nuove limitazioni agli spostamenti in seguiti alla scoperta di sei nuovi casi di covid-19. Con quattro milioni di abitanti, Jilin è la seconda città della provincia omonima e si trova circa 100 chilometri a est della capitale Changchun.

In una conferenza stampa, il vicesindaco Gai Dongping ha ammesso che “la situazione è complessa e grave e c’è un rischio enorme che il virus si diffonda ulteriormente”, quindi sono state “messe in atto misure di controllo nella zona urbana di Jilin”. I residenti potranno lasciare la città solo se saranno risultati negativi al test per il nuovo coronavirus. Tutti i cinema, le palestre e i ristornati saranno chiusi.