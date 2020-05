Gli statunitensi ricominciano a spostarsi

Un’analisi dei dati telefonici mostra che la scorsa settimana, quando in molti stati sono state ridotte o cancellate le misure di contenimento, almeno 25 milioni di persone in più al ogni giorno si sono allontanante dalle loro case rispetto alle sei settimane precedenti.

“Milioni di americani che erano rimasti in casa a fine marzo e ad aprile hanno ricominciato a spostarsi, anche se gli esperti ripetono che la situazione nel paese non è affatto sotto controllo”, scrive il New York Times .

L’aumento degli spostamenti riguarda in larga parte le zone del paese dove sono state ammorbidite le misure di sicurezza. Ma anche stati dove il lockdown è ancora in vigore. È il caso del Michigan, dove la governatrice ha esteso il blocco fino al 15 maggio. È anche lo stato dove ci sono state le proteste più accese contro il distanziamento sociale, con decine di persone armate che sono scese in strada, incoraggiate dal presidente Donald Trump.

Il 12 maggio Anthony Fauci, il direttore dell’istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive e principale esperto della Casa Bianca sull’emergenza, ha dichiarato che un allentamento prematuro del lockdown potrebbe generare nuovi focolai: “L’epidemia non è ancora sotto controllo”, ha detto parlando in videochiamata con una commissione del senato. Ha aggiunto che gli stati non dovrebbero riaprire fino a quando non avranno la certezza di poter gestire un ulteriore aumento dei casi.