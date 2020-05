Le notizie di stamattina sul coronavirus

Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

Troppo presto

Durante l’audizione al senato statunitense, il direttore dell’istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive Anthony Fauci ha dichiarato che un allentamento prematuro del confinamento potrebbe generare nuovi focolai: “L’epidemia nel paese non è ancora sotto controllo”, ha avvertito. I singoli stati non dovrebbero riaprire fino a quando non avranno la certezza di poter gestire un ulteriore aumento dei casi (Reuters; Cnn). Ancora peggio Il numero reale dei morti potrebbe essere superiore alla cifra ufficiale di 81.650 decessi, ha detto ancora Fauci. I contagiati invece sono saliti a 1,538 milioni (Johns Hopkins University). La sfida Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso la decisione di Elon Musk di riaprire lo stabilimento della Tesla a Freemont, in California (Cnbc). Mentre il sistema universitario statale californiano, il più grande del paese, ha cancellato le lezioni per tutto il semestre autunnale dopo l’avvertimento di Fauci: si terranno online (Nyt).

Pandemia globale

In salita Con 232.243 casi, la Russia è diventata il secondo paese al mondo per contagi da covid-19 (Il Post). Il portavoce di Vladimir Putin Dmitry Peskov è risultato positivo al covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale (The Guardian). A oriente Il governo libanese ha interrotto la fase due e decretato la chiusura del paese per un’impennata di contagi probabilmente dovuti al rimpatrio dei cittadini all’estero (La Stampa). Passi in avanti Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, alcuni trattamenti sembrano limitare la durata e la forza del virus. L’organizzazione si sta concentrando su un campione di almeno cinque terapie, considerate tra le più promettenti (Reuters).

In Europa

Peggiore Sono 227.737 i casi di covid-19 nel Regno Unito. Il numero di decessi ufficiale è di 32.769 unità, ma ci sono più di 36mila certificati di morte in cui viene menzionato il nuovo coronavirus (Bbc). Almeno ventimila persone sono decedute nelle case di cura, scrive Reuters. Si riapre In Francia, le scuole materne ed elementari hanno riaperto (France 24). I decessi hanno toccato quota 26.991, nella quarta nazione al mondo per numero di morti (Nyt). In Germania, il Robert Kock Institute non è preoccupato dal tasso di riproduzione del virus superiore a 1 per tre giorni consecutivi (Bbc). Piano vacanze Oggi, la Commissione europea dovrebbe raccomandare la riapertura dei confini di paesi con “rischi di contagio simili”. Ad aprire le frontiere potrebbero essere l’Italia, la Spagna o paesi come la Grecia e la Repubblica Ceca, che sono riusciti a limitare l’impatto dell’epidemia (Euractiv).

In Italia

Ci siamo quasi? Secondo palazzo Chigi, la maggioranza ha trovato l’accordo politico sul decreto rilancio, che dovrebbe essere approvato oggi dal consiglio dei ministri (Ansa). Aiuti di stato Intervistata dal Corriere, la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager avverte sul rischio di “frammentazione del mercato unico”. Alla Stampa, il commissario per l’economia Paolo Gentiloni annuncia un “Recovery Fund da 1000 miliardi”. Oltre la fase due Il governo sta valutando la possibilità di permettere le visite agli amici e gli spostamenti verso le seconde case, a partire dal 18 maggio (La Stampa). La libera circolazione tra le regioni potrebbe essere possibile dal 1 giugno, ma dipenderà dai dati sull’andamento dell’epidemia (Repubblica). Per tutti Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha annunciato la vendita delle mascherine anche nelle tabaccherie, al prezzo di 50 centesimi più iva (Il Messaggero). Arcuri continua ad accusare i distributori e viceversa, intanto gli scaffali restano vuoti (Repubblica). Al femminile Il premier Giuseppe Conte ha nominato cinque donne nella task force guidata da Vittorio Colao. Il presidente del consiglio ha proposto al capo della protezione civile Angelo Borrelli, altre sei esperte da inserire nel comitato tecnico scientifico (Corriere). Bollettino Con 1.402 tamponi positivi rilevati, i nuovi casi di covid-19 sono in leggero aumento rispetto al giorno precedente. La maggior parte di questi sono in Lombardia. I decessi, invece, sono 172 (Repubblica).