In Afghanistan aumentano i contagi

Il ministro della salute, Waheed Majroh, ha dichiarato all’Afp che la sfida principale è convincere la popolazione del pericolo del virus: “Molte persone non rispettano le misure di sicurezza”, si è rammaricato. Alla fine di marzo il governo ha cercato di limitare la diffusione del virus imponendo alcune misure di contenimento, che però sono state in gran parte ignorate.

All’inizio di maggio l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) aveva avvertito che rispettare le distanze di sicurezza era “impossibile” in un paese dove in ogni famiglia in media sette persone vivono in piccoli spazi poco areati. Inoltre, in un paese estremamente povero e devastato da quarant’anni di guerra, in molti preferiscono continuare a lavorare in nero. Secondo l’Oim l’Afghanistan rischia di avere uno più alti tassi di contagio al mondo.

Il governo ha prorogato le misure di contenimento fino al 30 marzo, ma l’aumento della violenza nel paese sta sottraendo risorse alla lotta contro il virus. Il 14 maggio i ribelli taliban hanno attaccato una base dell’esercito a Gardez, nella provincia orientale di Paktia, uccidendo almeno cinque civili. Due giorni prima ventiquattro persone erano morte in un attacco al reparto maternità di un ospedale gestito da Medici senza frontiere a Kabul, e altre 32 persone in un attentato suicida durante un funerale nella provincia di Nangarhar.