Cosa dicono le ultime ricerche sul covid-19 in gravidanza

Le donne incinte non sembrano essere più a rischio della media di essere infettate dal Sars-cov-2, scrive il New Scientist, e se si ammalano in genere hanno sintomi lievi o moderati, come le altre donne. “Se ci fossero stati grandi rischi, li avremmo già visti”, ha dichiarato alla Bbc Christoph Lees, professore di ostetricia all’Imperial College di Londra.

Sulle 251 donne che tra il 22 marzo e il 4 aprile 2020 hanno partorito a New York al Presbyterian Allen hospital e al Columbia university Irving medical center, 33 sono risultate positive al nuovo coronavirus, ma solo quattro avevano la febbre o altri sintomi. Le altre erano asintomatiche al momento del test.

Alcuni casi di donne incinte che si sono ammalate gravemente sono emersi in uno studio preliminare dell’università di Oxford: su 427 donne in gravidanza ricoverate con il covid-19 negli ospedali del Regno Unito tra il 1 marzo e il 14 aprile, nove erano in terapia intensiva al momento dello studio e tre sono morte. La maggior parte delle donne ricoverate aveva superato il sesto mese di gravidanza, ha puntualizzato all’agenzia Reuters Marian Knight, che ha guidato la ricerca, sottolineando l’importanza delle misure di distanziamento sociale anche nelle ultime fasi della gravidanza.