Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il decreto rilancio, approvato ieri dal consiglio dei ministri, contiene un bonus vacanze da 2,4 miliardi di euro con un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici e bed & breakfast in Italia. Possono chiederlo le famiglie con un reddito Isee fino a 40mila euro.

Per evitare affollamenti sui mezzi pubblici e incentivare forme di mobilità sostenibile, il decreto prevede un buono per l’acquisto di biciclette e monopattini, valido dal 4 maggio al 31 dicembre 2020. Il buono prevede il rimborso del 60 per cento della spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro.

Il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ha approvato nella notte un’ordinanza che permette la riapertura di parrucchieri, centri estetici e negozi d’abbigliamento a partire da oggi.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha definito incoraggianti ma non definitivi i primi risultati di uno studio clinico presso l’Istituto nazionale dei tumori di Napoli con somministrazione del tocilizumab per curare i pazienti gravi di covid-19. Il farmaco, solitamente usato per l’artrite reumatoide, avrebbe ridotto la mortalità dal 30 al 22 per cento.