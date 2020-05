Brasile e Messico entrano nella fase peggiore dell’epidemia

Il 14 maggio in Brasile 835 persone sono morte di covid-19, il numero giornaliero più alto da quando è cominciata l’emergenza. Al momento il paese conta 200mila contagi e 14mila morti.

Come è successo in Europa all’inizio dell’epidemia – e come succede ora in tanti paesi latinoamericani – gli esperti avvertono che i numeri reali potrebbero essere molto più alti, perché i tamponi vengono fatti solo alle persone che vanno in ospedale. Secondo una stima dei ricercatori dell’università di São Paulo, il numero di contagi potrebbe essere 15 volte superiore alla cifra dichiarata.

Nelle prossime settimane è previsto che la situazione peggiori, e il sistema sanitario brasiliano potrebbe andare in sofferenza. Il presidente Jair Bolsonaro finora ha sempre sottovalutato l’emergenza. Qualche giorno fa ha emesso un decreto che classifica come attività essenziali le palestre e i centri estetici; almeno dieci governatori hanno detto che non rispetteranno il provvedimento.