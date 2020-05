Le notizie di stamattina sul coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti minaccia di interrompere i rapporti con la Cina in risposta alla diffusione del coronavirus, che definisce il “peggior attacco che l’America abbia mai subito”. I due paesi hanno firmato a gennaio la fase 1 di un accordo commerciale negoziato per due anni. “Che cosa succederebbe se interrompessimo completamente le relazioni? Risparmieremmo 500 miliardi”, ha detto Trump ( Politico ). In un editoriale il Global Times , organo del Partito comunista cinese, parla di “assurda strategia elettorale”.

L’allerta Rick Bright, l’ex direttore dell’Autorità per la ricerca avanzata licenziato il mese scorso dalla Casa Bianca, testimoniando nella sottocommissione sanità del congresso ha detto che gli Stati Uniti si stanno dirigendo verso “l’inverno più buio della storia moderna” se non migliorano rapidamente la risposta del coronavirus ( Nyt ).

Oggi sono in programma un nuovo consiglio dei ministri e un vertice con le regioni per stabilire le linee guida indispensabili per le riaperture del 18 maggio (Il Sole 24 Ore). Non dovrebbe essere ancora prevista la possibilità di spostarsi da una Regione all’altra. Il testo conterrà, però, la possibilità di riaprire su base territoriale a patto che le attività commerciali ed economiche garantiscano i requisiti indicati dall’Inail (Rai News).

La nuova distanza: due metri Secondo quanto riporta in apertura il Corriere ci sarà un nuovo Dpcm accompagnato da un decreto con le linee guida per bar, ristoranti e parrucchieri. Lo spazio necessario tra le persone salirà a due metri.

Irap cancellata Il ministero dell’economia e delle finanze precisa che l’Irap di giugno è “cancellata e non rinviata per tutti i soggetti fino a 250 milioni di euro di fatturato” (AdnKronos).

Bollettino Sale a 223.096 il totale degli italiani colpiti dal nuovo coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 992 rispetto a mercoledì. Torna a salire anche il numero di morti rispetto a mercoledì con 262 decessi (Repubblica).