In Grecia riaprono gli stabilimenti balneari

Dal 16 maggio in Grecia gli stabilimenti balneari saranno autorizzati a riaprire, a patto di rispettare una serie di misure di sicurezza stabilite dal ministero della salute. La densità massima sarà di 40 persone per mille metri quadrati, tra gli ombrelloni ci dovrà essere una distanza di almeno 4 metri, bar e ristoranti potranno servire solo cibi e bevande da asporto e gli alcolici saranno proibiti. Inoltre saranno vietati tutti gli sport di contatto.

In Grecia le spiagge pubbliche erano già aperte dal 4 maggio, quando è cominciato l’allentamento progressivo delle misure d’isolamento, ma il governo ha deciso di anticipare la riapertura di quelle attrezzate anche in previsione di un’ondata di calore che nel fine settimana potrebbe far raggiungere le temperature più alte mai toccate nel paese a maggio.

Grazie a uno dei tassi di contagio più bassi in Europa, con 2,700 casi confermati e 156 decessi, la Grecia ha già lanciato il suo piano per cercare di limitare i danni al settore turistico, che vale il 12 per cento del suo pil. Dal 18 maggio tutti gli spostamenti sulla terraferma e verso l’isola di Creta dovrebbero essere nuovamente autorizzati, mentre dal 1 giugno dovrebbero riaprire bar e ristoranti e dalla fine di giugno gli alberghi.