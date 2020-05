Perché Montréal è una delle città più colpite al mondo

Montréal, la capitale della provincia del Québec, è l’epicentro dell’epidemia di covid-19 in Canada. Su un totale nazionale di circa 70mila casi e cinquemila morti, la città, che conta due milioni di abitanti, ha avuto 20mila casi positivi e più di 2.100 morti. Il 64 per cento dell’intera provincia.

Al momento il Québec è il settimo posto al mondo per numero di contagi giornalieri.

Come si spiegano questi dati? In parte, secondo gli esperti, con il fatto che le autorità cittadine non sono riuscite a proteggere le persone che già vivevano in condizioni difficili, come gli anziani. Alcune inchieste hanno rivelato che una residenza per anziani ha nascosto la morte di 31 persone. La maggior parte di loro sarebbe morta dopo che gli operatori avevano abbandonato la struttura. Quelli sopravvissuti sono stati trovati abbandonati, senza acqua e cibo e senza essere stati cambiati per giorni. Secondo i dati ufficiali, l’82 per cento dei morti totali in città viveva in residenze di questo tipo.

Altre persone che non sono state protette sono i richiedenti asilo, che vivono nei quartieri più poveri della città e spesso lavorano proprio nelle residenze per anziani. “A fine turno”, scrive il Guardian, “tornavano nei loro appartamenti sovraffollati”.

Anche le altre zone della città particolarmente colpite dal covid-19 sono abitate in maggioranza da immigrati e famiglie con redditi bassi. In questi quartieri mancano trasporti, assistenza sanitaria, accesso a internet e c’è diffidenza nei confronti delle forze dell’ordine.

Negli ultimi anni Montréal ha vissuto un processo di trasformazione che ha fatto aumentare il prezzo delle proprietà e dei servizi, emarginando una parte della popolazione.

Intanto il Québec è diventato la prima provincia canadese a riaprire le scuole, con un numero limitato di studenti per ogni aula e il divieto per i bambini di scambiarsi il materiale scolastico.