Nello Yemen aumentano i casi e chiudono gli ospedali

Nell’ultima settimana è stato registrato un drammatico aumento delle persone decedute con i sintomi riconducibili al covid-19 nello Yemen, in particolare nella città meridionale di Aden. Secondo Save the children le vittime sono 385. In una nota pubblicata il 14 maggio, l’ong riferisce che sette ospedali ad Aden hanno chiuso e alcuni lavoratori del settore sanitario si rifiutano di svolgere le loro attività a causa della mancanza di dispositivi di protezione. I due principali ospedali pubblici della città forniscono solo servizi di emergenza e non accettano pazienti, neanche in pediatria.

“I nostri operatori sul campo vedono persone rimandate indietro dagli ospedali, che respirano a fatica o addirittura perdono i sensi”, ha detto Mohammed Alshamaa, direttore dei programmi di Save the children nello Yemen. Anche le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme sulla trasmissione del virus all’interno delle comunità in tutto il paese. Nello Yemen ci sono solo cinquecento ventilatori e cinque laboratori in grado di condurre test per individuare il virus.