Le emissioni giornaliere di anidride carbonica sono calate del 17 per cento

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change , all’inizio di aprile le emissioni giornaliere globali di anidride carbonica erano calate del 17 per cento rispetto al 2019. Nei paesi che hanno allentato le misure d’isolamento, però, le emissioni hanno già cominciato a risalire. In Cina sono quasi tornate ai livelli precedenti alla pandemia.

Se alcune misure di contenimento resteranno in vigore per tutto l’anno, lo studio prevede che nel 2020 le emissioni potrebbero ridursi complessivamente del 7 per cento. Sarebbe il calo più netto da quando sono cominciati i rilevamenti, ma gli autori avvertono che avrà un effetto trascurabile sul riscaldamento globale.