Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il governo spagnolo ha revocato il divieto d’ingresso nel paese per aerei e navi passeggeri provenienti dall’Italia. Rimane in vigore per tutti gli stranieri l’obbligo di quarantena per 14 giorni.

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno annunciato una manifestazione unitaria del centrodestra il 2 giugno a Roma, per protestare contro la gestione dell’emergenza coronavirus da parte del governo.

Secondo Confcommercio, in Italia ha riaperto il 90 per cento dei negozi d’abbigliamento e il 70 per cento dei bar e dei ristoranti. Questi ultimi hanno riaperto con personale ridotto: circa il 60 per cento del totale.

L’Inps ha annunciato che nella settimana tra l’8 e il 14 marzo, all’inizio dell’epidemia in Italia, i certificati di malattia presentati dai lavoratori sono aumentati del 110 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.