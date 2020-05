Le notizie di stamattina sul coronavirus

Trazione franco-tedesca

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno lanciato insieme una proposta per dar corpo al Recovery fund europeo in corso di negoziazione. Il piano lo delinea come un fondo all’interno del bilancio pluriennale “ambizioso, temporaneo e mirato” da 500 miliardi di euro. Risorse che la Commissione Ue reperirebbe attraverso l’emissione di bond e distribuirebbe poi ai Paesi più colpiti sotto forma di trasferimenti (e non di prestiti) (Repubblica). Ora o mai più “Circostanze straordinarie richiedono risposte straordinarie”, ha rivendicato Merkel in conferenza stampa, indicando l’obiettivo “che l’Europa esca dalla crisi con una coesione rafforzata e solidale”, mentre Macron ha precisato che l’iniziativa è stata lanciata dopo estese discussioni con altri Paesi, compresi Italia e Paesi Bassi (France 24). Era rigore A cadere definitivamente con la proposta, nota Politico, è in effetti la resistenza tedesca a bond comuni Ue e a trasferimenti a fondo perduto. Ma sul piano, che sarà ora sottoposto alla Commissione e dovrà poi essere approvato all’unanimità, altri stati, Austria in primis, già sollevano dubbi (HuffPost). E la presidente della Bce Christine Lagarde, intervistata dal Corriere, chiede di rivedere il patto di stabilità prima che torni in funzione. Club Med Il piano è stato accolto con favore dalla Spagna - che si appresta a lanciare un reddito di base nazionale (Bbc) - e dall’Italia, che difende il principio del “frontloading” per anticipare i trasferimenti, pur auspicando un budget ancor più consistente (Adnkronos). Sgradita a Roma invece la reticenza degli altri stati a riaprire progressivamente i collegamenti con l’Italia: “Inammissibili black list tra paesi Ue”, ha protestato il ministro degli esteri Luigi Di Maio (Rai News).

Prove di ripartenza

Con la riapertura della maggior parte delle attività commerciali in Italia, segnali di fiducia arrivano dai risparmiatori: nel primo giorno di collocamento, il Btp Italia anti-covid del tesoro ha raccolto una domanda superiore a 4 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore). Piazza Affari, dove da oggi torneranno ad essere ammesse anche le vendite allo scoperto, ha chiuso a +3,26 per cento (Milano Finanza). Vade retro Concluse le prime due settimane dall’inizio della fase 2, i dati epidemiologici si confermano confortanti: per la prima volta da marzo le nuove vittime da coronavirus sono scese ieri in doppia cifra, a 99, di cui 24 in Lombardia (Open). I nuovi contagi - 451 - hanno risparmiato ben 43 province e quattro intere regioni (Sardegna, Calabria, Basilicata e Umbria), in cui non si è registrato alcun nuovo caso (Corriere). Spine politiche Il presidente del consiglio Giueppe Conte riferirà giovedì alle camere sul decreto riapertura (Askanews).

Questione globale

Almeno 116 stati hanno sottoscritto la risoluzione presentata all’assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità dai paesi Ue per chiedere un’inchiesta indipendente sulle origini del coronavirus (Il Fatto Quotidiano). Il presidente cinese Xi Jinping, che ha messo sul tavolo due miliardi in due anni per aiutare gli altri paesi a far fronte all’impatto della pandemia, ha detto di condividere tale richiesta, ma solo una volta che la pandemia sarà stata contenuta, e ha rivendicato “apertura, trasparenza e responsabilità” dimostrate da Pechino verso il resto del mondo (Cnn). La versione americana Mentre la Casa Bianca è tornata a puntare il tiro contro l’Oms, accusata di aver “fallito clamorosamente nel fornire le informazioni sulla pandemia: un fallimento costato molte vite umane” (Cnbc), il presidente Usa Donald Trump ha rivelato di assumere da una decina di giorni una pastiglia di idrossoclorochina, un farmaco antimalarico la cui efficacia contro il coronavirus non è provata (Reuters). Segnali di speranza L’azienda farmaceutica Moderna ha annunciato che i primi otto pazienti sottoposti a trial di sicurezza del vaccino contro il covid-19 hanno sviluppato gli anticorpi. Se i test, che proseguiranno su scala più vasta a partire da luglio, confermeranno gli esiti positivi, un vaccino potrebbe essere disponibile sin da gennaio, ha annunciato il responsabile scientifico dell’azienda Tal Zaks (Bbc). … o quasi Il vaccino non sarà per tutti: gli Stati Uniti vorrebbero infatti dissociarsi pubblicamente dalla risoluzione dell’Oms che permetterà ai paesi più poveri di scavalcare i brevetti delle aziende farmaceutiche per accedere alle cure o al vaccino (Ft). Verso il picco Mentre i casi di contagio negli Usa hanno superato quota 1,5 milioni (Johns Hopkins University), a preoccupare sempre più è l’impatto dell’epidemia in Brasile: il sindaco di San Paolo ha avvertito che il sistema sanitario della città è sull’orlo del collasso, ma il presidente Jair Bolsonaro è tornato a scendere in piazza al fianco di manifestanti anti-lockdown (Cnn).