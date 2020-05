Milioni di interventi chirurgici rinviati in tutto il mondo

“Durante la pandemia gli ospedali di tutto il mondo hanno ridotto gli interventi chirurgici e le operazioni di routine per tutelare la sicurezza dei pazienti e per dare maggiore disponibilità ai malati di covid-19”, scrive l’Economist. Secondo il settimanale britannico, il National health service (Nhs), il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, ha già rimandato più di due milioni di operazioni programmate, liberando 12mila posti letto per i pazienti covid. Alcune sale sono state riconvertite in unità di terapia intensiva, mentre chirurghi e infermieri sono stati ridistribuiti.

Non è semplice fare una stima di quante operazioni sono state rinviate o cancellate nel mondo, dato che molti governi non pubblicano tempestivamente i dati. Ma i ricercatori dell’università di Birmingham sono riusciti a condurre uno studio ampio intervistando più di cinquecento specialisti di 359 ospedali in 71 paesi. Poi hanno inserito i dati in un modello statistico per valutare i tassi di annullamento in 190 paesi.

Basandosi sull’esperienza della Cina, i ricercatori hanno calcolato che in genere i sistemi sanitari sono stravolti dal nuovo coronavirus per dodici settimane. Secondo lo studio, in questo arco di tempo in tutto il mondo sono stati cancellati o rinviati, o lo saranno in futuro, 28 milioni di interventi non urgenti. Tra questi, 2,3 milioni sono interventi oncologici.

Nella mappa in basso la percentuale di interventi oncologici cancellati durante il picco di dodici settimane di covid-19.