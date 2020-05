A Cambridge i corsi saranno solo online fino all’estate del 2021

L’università di Cambridge ha annunciato che durante il prossimo anno accademico non si terranno lezioni frontali a causa delle misure di distanziamento imposte per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. I corsi saranno disponibili online, e potrebbero essere organizzati incontri con gli insegnanti per gruppi limitati di studenti. Le cose potrebbero cambiare se le norme di distanziamento dovessero essere modificate.

A Cambridge tutte le lezioni si tengono online da marzo, e gli esami si svolgono in videoconferenza. Recentemente l’Office for students aveva chiesto alle università britanniche di chiarire come avevano intenzione di organizzare la didattica per il prossimo anno entro settembre, in modo da dare agli studenti la possibilità di valutare le proprie scelte. L’università di Manchester era stata la prima ad annunciare che i corsi sarebbero stati disponibili solo online.

Intanto il piano del governo per riaprire le scuole elementari il 1 giugno potrebbe saltare, scrive il Times. Uno dei consulenti scientifici del governo ha dichiarato che la riapertura dipende dall’attivazione di un sistema di test, tracciamento e isolamento che non è ancora pronto. Molte scuole non approvano il piano del governo e potrebbero restare chiuse anche se sarà dato il via libera.