Gli eventi climatici estremi incontrano la pandemia

Gli eventi climatici estremi compromettono gli sforzi per controllare la diffusione del nuovo coronavirus in diverse parti del mondo. Come ha detto alla Bbc Marshal Makavure, coordinatore delle operazioni di emergenza della Croce rossa internazionale, “il distanziamento sociale non è più possibile quando le persone sfollate si trovano nei centri di accoglienza”.

Nei giorni scorsi milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case in India e in Bangladesh in vista dell’arrivo del ciclone Amphan. Negli stati di Orissa e Bengala occidentale, nell’est dell’India, dove il ciclone è arrivato il 20 maggio, sono stati trasferiti 430mila abitanti. Le operazioni sono complicate dal fatto che in questi stati sta rientrando il maggior numero di lavoratori migranti che lasciano le città da quando è stato allentano il lockdown.

In Bangladesh 2,2 milioni di abitanti delle zone costiere devono essere trasferiti in 12mila rifugi. Il ministero per la gestione dei disastri ha fatto sapere che migliaia di scuole ed edifici governativi sono stati convertiti per poter accogliere fino a nove milioni di sfollati. Ma gli operatori devono anche cercare di tenere sotto controllo l’aumento dei contagi di covid-19, che il 17 maggio ha registrato il picco giornaliero di 1.300 nuovi casi.