Gli allenamenti segreti dei danzatori nella Rdc

La pandemia ferma la cultura anche nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Con le misure di confinamento, i ballerini Moses Ramazani, Jérémie Musimbi e Théophile Bany hanno trovato modi alternativi per continuare a esercitarsi. Insieme formano l’Amka dance project (”amka” significa “sorgere”, “svegliarsi” in kiswahili) e vivono a Goma, una città di due milioni di abitanti sul confine orientale dell’Rdc. Il trio si stava preparando per l’Ubumuntu arts festival di Kigali, in Ruanda, previsto per luglio, ma la chiusura dei confini dovuta al Sars-cov-2 ha obbligato gli organizzatori a trasformare il festival in un evento virtuale che si terrà dal 17 al 19 luglio.

Goma ospita molti eventi legati alla danza, come il Danse ya Kivu Battle e l’Amani festival, un appuntamento di tre giorni che si tiene ogni febbraio. Performer come i danzatori dell’Amka dance project si esercitano tutto l’anno per arrivare pronti al festival. Ma in questo periodo le prove sono limitate e devono tenere basso il volume della musica per ballare in segreto. In questo video, che fa parte del progetto Congo in conversation della Fondazione Carmignac, la giornalista Bernadette Vivuya mostra un loro allenamento.