Il Nicaragua sta nascondendo il numero dei morti e dei contagiati?

Finora il presidente Daniel Ortega, a differenza di quasi tutti i leader della regione, si è rifiutato di imporre il distanziamento sociale e ha incoraggiato i raduni dei suoi sostenitori. I dati ufficiali parlano di poche morti causate dal virus e scarsa trasmissione nella comunità. Secondo molti commentatori i dati sono diversi, e il traffico notturno fuori dall’ospedale di Managua servirebbe a nascondere la realtà.

I timori sono confermati dal fatto che secondo i medici le morti causate dal covid-19 sono attribuite a ipertensione, diabete e malattie respiratorie. Gli operatori sanitari dicono anche che le vittime vengono frettolosamente seppellite di notte. È difficile sapere cosa succede nell’ospedale perché il governo ha messo all’ingresso dei paramilitari che impediscono ai giornalisti di entrare.

Ortega non si è fatto vedere in pubblico per più di un mese, poi è ricomparso in tv per dire che il “nuovo coronavirus è un segno di Dio contro l’atteggiamento belligerante degli Stati Uniti”.