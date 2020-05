La pandemia indebolisce il presidente messicano

Il 20 maggio in Messico ci sono stati 424 morti per covid-19, il dato giornaliero più alto da quando è cominciata l’emergenza. Nello stesso giorno sono stati registrati 2.248 nuovi casi.

La settimana scorsa le autorità nazionali avevano detto che il paese aveva superato il cosiddetto picco, e avevano deciso di ammorbidire il lockdown e riaprire l’economia, soprattutto le fabbriche e gli stabilimenti al confine con gli Stati Uniti. Una riapertura dovuta anche alle pressioni esercitate dal presidente statunitense Donald Trump sul suo omologo messicano Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador al momento è molto criticato non solo per la gestione della pandemia, inadeguata secondo gli esperti sanitari, ma anche per la lentezza con cui il governo sta aiutando le fasce sociali più povere, che hanno contribuito in maniera determinante alla sua elezione.