Le notizie di stamattina sul coronavirus

Triste record L’Oms ha registrato la cifra record di 106mila contagiati a livello mondiale in un solo giorno che portano il totale a quasi 5 milioni, con circa 325mila vittime (Reuters). I soli Stati Uniti hanno fatto segnare oltre 45mila nuovi casi, mentre la Russia più di 9mila (Cnbc). Critica la situazione del Brasile che ha superato la soglia dei mille morti in 24 ore (Bbc).

Virus di ritorno In un’intervista al Guardian la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, mette in guardia l’intera Europa da una probabile seconda ondata di contagi.

Modello sbagliato Nell’ultima settimana la Svezia è stato il paese con il maggior numero di morti pro-capite in Europa, più di sei per ogni milione di abitanti, con un tasso tra i più elevati al mondo. Lo rivela un’analisi di Our World In Data (Corriere).

Allerta alta La Spagna ha prorogato lo stato di emergenza fino al 6 giugno (El Mundo) e ha imposto l’uso delle mascherine negli spazi pubblici chiusi e aperti (El Pais).

Attesa (quasi) finita Apple e Google hanno rilasciato la tecnologia di tracciamento su cui si baseranno le app di contact tracing, affidandola alle autorità sanitarie nazionali che si occuperanno di rendere disponibili le applicazioni (Repubblica). Il Regno Unito dovrebbe avere pronto il suo sistema di tracciamento dal primo di giugno (Bbc).